Comme les années précédentes, Apple a participé au défilé Pride de San Francisco, l’un des événements les plus importants et les plus importants de l’État.

Les employés d’Apple sont apparus en public avec des symboles et des bannières dédiés à l’événement, avec le logo Rainbow Apple au premier plan. Tim Cook a également posté un tweet pour célébrer ce moment :

Happy Pride to everyone celebrating around the world! Great to see so many Apple employees marching today in San Francisco! 🌈 pic.twitter.com/lVKrF90HWa

— Tim Cook (@tim_cook) 30 juin 2019