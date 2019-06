Selon son profil LinkedIn, Mike Filippo, qui a travaillé chez ARM en tant qu’architecte en chef des processeurs au cours de la décennie, a rejoint les équipes d’Apple depuis deux mois.

Depuis quelques temps déjà, Apple a mis au point son propre processeur ARM pour la gamme Mac. Les rumeurs les plus récentes tablent sur un lancement prévu pour 2020. De plus, le plus récent recrutement d’Apple pourrait faciliter ses projets. Filippo travaille maintenant en tant qu’architecte dans la région d’Austin, au Texas.

Pendant qu’il travaillait chez ARM, Filippo a dirigé le développement de plusieurs puces différentes, notamment les Cortex-A76, Cortex-A72 et les futures puces 7 nm et 5 nm sur lesquelles ARM travaille actuellement. Avant de rejoindre ARM, Mike Filippo avait travaillé entre 2004 et 2009 chez Intel en tant que principal architecte de processeur et architecte de système. Et entre 1996 et 2004, Filippo a également travaillé chez AMD.

La rumeur du Mac basé sur ARM pourrait donc faire ses débuts dès 2020. Cependant, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le premier Mac basé sur ARM n’apparaîtrait pas avant 2021.

Plus récemment, les responsables d’Intel ont déclaré que les puces Apple personnalisées sur les Mac pourraient voir le jour « dès l’année prochaine », ce qui correspondrait aux rumeurs précédentes.