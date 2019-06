Le premier smartphone doté d’un écran sans encoche, de trous pour la caméra, vient d’Oppo. Le fabricant a dévoilé aujourd’hui le premier appareil au monde avec une caméra placée et dissimulée à l’intérieur de l’écran.

La photo ci-dessus est un rendu qui montre l’emplacement de la caméra avant dans le prochain smartphone Oppo. Depuis deux ans, tous les fabricants de smartphones recherchent des solutions pour réduire les bords et tout autre élément gênant au sein de l’écran. Apple a sa fameuse “encoche”, Samsung opte pour de petits trous près de la caméra, d’autres fabricants ont adopté des solutions avec des caméras motorisées et rétractables. Cependant, personne n’avait encore réussi à faire ce que Oppo a montré aujourd’hui : une caméra frontale située sous l’écran.

OPPO’s brand new solution for full-screen display – Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta

— OPPO India (@oppomobileindia) 26 juin 2019