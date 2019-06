En voiture, dans le train, dans le bus ou le métro, vous avez sans aucun doute déjà vu ses immenses affiches publicitaires, dans lesquelles se pavane une star de cinéma, ou de la chanson, avec une superbe montre de luxe à son poignet. Peut-être l’enviez-vous. Peut-être que vous vous dites que sa vie est inaccessible, que la montre qu’il possède est bien trop chère pour que vous puissiez l’acquérir. Aujourd’hui, la rédaction d’iPhonote a souhaité mettre en avant une application qui abat tous les clichés : Chrono24. Avec Chrono24, disponible sur l’App Store et sur Android, vous n’avez plus besoin de ruminer dans votre coin, à jalouser les plus grandes célébrités : les montres de luxe sont un plaisir accessible, et cette application vous le prouve.

Le logiciel est disponible dès maintenant et totalement gratuitement. Chrono24, plateforme leader de la vente en ligne de montre de luxe, compte 10 millions de passionnés d’horlogerie. Oui, 10 millions. Quotidiennement, vous aurez accès à un vaste marché de 18 000 vendeurs particuliers et de professionnels certifiés qui proposent à l’achat leurs montre de luxe. 350 000 offres sont publiées tous les jours. Autrement dit, vous pourrez trouver sans aucun souci la montre de vos rêves, mais aussi découvrir à chaque heure de belles promotions et baisses de prix.

Malgré les prix élevés qui incombent au secteur de la montre de luxe, vous pourrez disposer d’une sécurité d’achat à toute épreuve, avec la Protection des Acheteurs et la Garantie d’Authenticité. Autre point à noter : vous pourrez communiquer avec les vendeurs de votre choix afin d’avoir le plus d’informations possible avant de sortir la carte bleue. Attention toutefois, la communauté étant importante, vous devrez faire votre choix assez vite pour peu que vous repériez la montre de vos rêves : il serait stupide qu’un autre acheteur acquiert le bien dont vous rêvez. De plus, Chrono24 peut compter sur de nombreux employés qui vous assisteront et veilleront au bon déroulement de votre achat, notamment grâce au service Trusted Checkout.

Chrono24, ce n’est pas qu’une plateforme de vente : c’est aussi la plateforme parfaite pour tous les passionnés d’horlogerie. La section Watch News référence les dernières actualités de l’univers de la montre. Apprenez-en plus sur les dernières innovations et les prochaines sorties de montres des marques que vous aimez. Outre l’actualité, Chrono24 propose myChrono24, un espace strictement personnel qui symbolise votre passion pour les montres de luxe. C’est ici que vous trouverez la sélection des offres qui vous plaisent, vos recherches sauvegardés et vos entretiens avec les vendeurs. Et elle sera disponible sur quelque appareil que vous utilisez ! Enfin, la Watch Collection : Chrono24 vous permet de gérer toute votre collection de montres, afin de rester au courant de sa valeur estimée, qui change au jour le jour.

Pour résumer, Chrono24 est la plateforme leader de vente en ligne de montres de luxe depuis 2003. Des utilisateurs du monde entier sont sur l’application, et de grands noms de montres, tels que Rolex, Omega, Panerai, IWC, Breitling… sont cités chaque jour. Grâce à une équipe de support performante et des fonctionnalités au top niveau, Chrono24 est l’application ultime pour tous les passionnés d’horlogerie. Alors n’hésitez plus et téléchargez l’application Chrono24 sur iOS et Android. Tic tac, tic tac… Le temps file !