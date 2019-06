Étonnamment, Apple a formalisé un accord avec Best Buy pour le support client officiel. Dans plus de 1 000 magasins aux États-Unis, les clients pourront réserver des réparations de produits Apple, même auprès de Best Buy.

La firme de Cupertino augmente ainsi le nombre de points de service officiels aux États-Unis. Cela va grandement faciliter la vie des personnes qui n’ont pas d’Apple à proximité de leur domicile. L’accord prévoit que tous les magasins Best Buy disposeront d’un espace dédié à l’assistance officielle pour iPhone, iPad et Mac. Il y aura également du personnel hautement qualifié. Pour les utilisateurs, cela signifie qu’ils bénéficieront de tous les avantages de l’assistance Care.

On espère qu’Apple sera en mesure de proposer des initiatives similaires dans d’autres pays.Le géant californien pourrait éventuellement trouver des accords de ce type avec de grandes chaînes de distribution comme Best Buy.