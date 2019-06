Dîner dans les plus beaux restaurants. Attirer la convoitise des plus belles femmes. Ceux qui disent que la richesse ne rend pas heureux n’ont pas encore accumulé assez d’argent. Impossible de broyer du noir quand on vit de palace en palace.

Autrefois réservée à une élite, la richesse est aujourd’hui à la portée de tous. Ceci n’est pas l’argument publicitaire d’une arnaque pyramidale. Vous n’avez besoin que de trois choses pour changer radicalement de vie : Un iPhone, une connexion internet et de l’audace.

Pourquoi vous devez absolument avoir un iPhone

En hommage à Steve Jobs ? Absolument pas. Le magnat de l’informatique était doté d’un charisme indéniable mais marcher dans ses pas n’est pas au programme.

L’iPhone est l’un des appareils qui disposent le plus fréquemment de mises à jour. En investissant dans l’un de ses petits bijoux, vous serez toujours à la pointe de la technologie.

Besoin de photos d’aspect professionnel ? La caméra des iPhone est de loin supérieur à celle d’un appareil photo moyen. Vous avez décidé d’obtenir des carte de visite pas chère mais au visuel impeccable pour vous faire connaître ? Encore une fois, vous pouvez le faire depuis votre iPhone.

Ne considérez pas l’achat d’un iPhone comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Acquérir un iPhone, c’est s’acheter un bureau, un assistant, un appareil photo professionnel, un enregistreur… le tout dans un format mini.

Devenir riche grâce à internet

Une fois que vous disposez d’un appareil de qualité, il est temps de commencer à faire rentrer du cash. Le sourire qui se dessine sur vos lèvres en dit long sur votre intérêt…

Pas besoin de capital pour démarrer. Le moyen le plus sûr de se bâtir une fortune grâce au digital reste le dropshipping.

Pas besoin de faire de stocks. Inutile de louer un espace commercial. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un site d’e-commerce et vous pouvez le faire vous-même en juste quelques clics.

Cette technique a forgé toute une génération de voyageurs nomades. Vous savez ? Ces entrepreneurs digitaux qui font le tour du monde pendant que leurs comptes bancaires ne cessent de croître. Vous pouvez en faire partie, c’est plus simple qu’il n’y paraît.

Pour devenir riche, il faut du courage

Le courage de remettre en question vos croyances actuelles.

Le courage de faire le grand saut dans l’inconnu.

Le courage de faire fi du qu’en dira-t’on. A n’en point douter, vos parents vous aiment. Si votre meilleur ami fait la moue lorsque vous lui parlez de votre projet, ce n’est pas par méchanceté. Si votre femme essaie de vous dissuader de tenter cette aventure, c’est parce qu’elle vous aime sincèrement.

Il n’y a qu’une seule personne qui a le contrôle de votre existence et c’est vous. Posez-vous la question : dans 5 ans, est-ce que je regretterai plus de ne pas avoir essayé ou d’avoir perdu moins de 1 000 euros ?

Répondez-y en toute sincérité…