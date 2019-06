Forgotten Anne, l’un des titres les plus populaires de Square Enix, sorti il ​​y a presque un an sur PC et console, s’apprête à débarquer sur iOS.

L’aventure graphique appréciée de Through Line Games vous amènera à jouer le rôle d’Anne, une fille résolue à faire taire une rébellion dans les Terres Oubliées; il le fera avec un look graphique vraiment captivant typique du monde du manga, avec des scénarios et des personnages entièrement dessinés à la main. Grâce à son graphisme et à la qualité de ses bandes sonores, Forgotten Anne a remporté plusieurs prix, ce qui s’est révélé être l’un des meilleurs titres indépendants de l’année dernière.

Le titre supportera à la fois l’iPhone et l’iPad et devrait en réalité se proposer comme un portage amélioré par rapport à la version actuellement disponible pour la console hybride Nintendo Switch. Le titre semble pour le moment destiné uniquement au monde iOS, mais il est probable que Square Enix sera bientôt en mesure de revoir ses stratégies et de rendre le titre disponible également pour Android. Pour la date de publication, toujours pas d’informations précises à part une mention pour l'”été 2019″. Cependant, selon les sources les plus accréditées, la publication devrait se faire sous peu. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à la sortie officielle sur l’App Store. En attendant, voici le trailer :