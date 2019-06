La sécurité sur l’iPhone et l’iPad est déjà très solide, mais à partir d’aujourd’hui, une nouvelle méthode de protection peut être exploitée via un smartphone Android. Le but est de renforce la sécurité des accès non autorisés aux comptes Google sur les appareils mobiles d’Apple.

Le système de vérification en deux étapes de Google est conçu pour protéger les services Google et Google Cloud. Ce système utilise un périphérique Android pour permettre l’accès sur les ordinateurs macOS, Windows 10 ou ChromeOS. À compter d’aujourd’hui, il est également disponible pour iPad et iPhone avec iOS 10 et versions ultérieures.

Le système utilise des clés de sécurité FIDO pour se protéger contre les robots automatisés, le phishing en masse et les attaques ciblées utilisant la cryptographie à clé publique.

Ce système nécessite que le périphérique Android soit disponible chaque fois que l’iPad ou l’iPhone est utilisé pour se connecter à un service Google. Par exemple, si un voleur volait l’iPad de quelqu’un, il ne pourrait pas accéder à un compte Google, même s’il avait un mot de passe.

Malgré l’union Android – iOS qui peut paraître étrange, il n’est pas rare de trouver des personnes qui utilisent un smartphone Android, mais qui ont aussi un iPad ou un Mac. En outre, ce système ne remplacera pas les méthodes de sécurité Android déjà présentes sur l’iPhone ou l’iPad, sera un ajout supplémentaire.