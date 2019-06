Étonnamment, Apple a annoncé l’annulation de son projet d’ouvrir un grand centre de données à Aabenraa, au Danemark. La société a également décidé de vendre toute la zone.

Le site d’Aabenraa aurait été le deuxième centre de données d’Apple au Danemark, annoncé pour la première fois en juillet 2017, car l’entreprise travaille également sur un site similaire dans la ville de Viborg.

La nouvelle était tout à fait inattendue pour l’administration locale, à tel point que la municipalité a déclaré que « pour nous, la décision d’Apple était totalement inattendue. Nous avons entendu dire que la société vendrait le terrain ».

Les représentants locaux ont appris qu’il s’agissait d’une décision stratégique prise par la firme de Cupertino. Elle renforçait ses efforts pour construire le centre de données de Viborg. On ne voit pas pourquoi Apple aurait reculé, car l’entreprise se concentre de plus en plus sur le secteur du cloud.