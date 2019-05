Vous vous demandez certainement s’il est possible de jumeler votre Apple Watch à l’iPod touch 7 ? La question est bonne mais la réponse risque d’en décevoir certains.

En effet, il n’est tout simplement pas possible d’appairer l’Apple Watch au nouvel iPod touch. Cette fonction est strictement réservée à l’iPhone. Notez également qu’Apple ne permet pas d’installer l’application Watch sur l’iPod touch 7.

Ce nouvel appareil n’en est pas moins très performant. En effet, cet iPod touch 2019 est doté du processeur A10 Fusion, du même modèle 64 bits et du processus 16 nm. Le prix démarre à 249 € pour le modèle 32 Go, à 359 € pour le modèle de 128 Go et 469 € pour le modèle 256 Go. Vous pouvez l’acheter sur l’Apple Store en ligne, via l’application Apple Store et directement en Apple Store physique. Vous devriez également le trouver chez les revendeurs agréés.