Il semblerait que Nintendo soit particulièrement friand des jeux types « Gacha » ces derniers temps, au grand damne du publique Européen. Directement inspiré des Gachapon, ces distributeurs de jouets aléatoires qui font fureur au Japon (et qui étaient plus ou moins partout en France dans les années 90), les jeux Gacha reposent sur la possibilité de collectionner des personnages, déblocables aléatoirement. On peut penser notamment à Dragalia Lost ou encore Pokémon Duel, deux jeux reposant sur ce système, disponibles presque partout dans le monde. Sauf en Europe.

En effet, depuis le scandale autour de Star Wars Battlefront II, il semblerait que certains éditeurs soient de plus en plus frileux à l’idée de proposer des jeux contenant un système pouvant être apparenté aux loot boxes, et Nintendo en fait clairement partie. Il faudra donc très certainement devoir recourir à un VPN, comme ExpressVPN par exemple, pour pouvoir changer la région de son store d’applications et pouvoir télécharger le prochain bébé de DeNa, à qui l’on doit déjà Fire Emblem Heroes ou encore Super Mario Run.

Révélé lors de la Pokémon Press Conference 2019, Pokémon Masters sera un jeu pour smartphone vous proposant de réunir une équipe de trois dresseurs emblématiques (d’après les visuels on peut déjà supposer que Cynthia, Pierre, Ondine, Peter ou encore Red seront de la partie !), dans ce qui semblerait être un jeu au tour par tour, rappelant les combats 3 vs 3 des Gen V et VI. Si ça se confirme, on aura certainement à faire à un très gros hit.

Les premiers screens semblent également montrer des techniques spéciales, propres à chaque personnage, rappelant fortement les attaques Z des opus Soleil et Lune. Reste plus qu’à attendre le mois de Juin pour plus d’informations, en espérant une hypothétique sortie par chez nous…