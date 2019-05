À moins d’une semaine de la WWDC 2019 et de la présentation d’iOS 13, Apple présente officiellement le nouvel iPod touch près de quatre ans après le dernier modèle.

Le nouvel iPod touch 2019 est doté du processeur Fusion A10, du même modèle 64 bits et du processus 16 nm également utilisé sur l’iPhone 7. L’iPod touch de sixième génération présenté en 2015 comportait le processeur A8.

Ce nouveau SoC permet à l’iPod touch d’offrir de meilleures performances et d’être compatible avec les expériences AR. Le nouvel appareil peut également effectuer des appels FaceTime et des appels vidéo.

L’iPod Touch 2019 utilise un écran Retina 4″ avec technologie IPS Multi-Touch et une résolution de 1136 × 640 pixels à 326 ppp. Les dimensions sont 123,4 x 58,6 x 6,1 mm et un poids de 88 grammes.

La caméra arrière est de 8MP avec autofocus, contrôle de l’exposition, fonction Panorama, une ouverture ƒ/2.4 et HDR. Les vidéos sont enregistrées en HD à 1080p et à 30 ips, en plus de la possibilité de réaliser des vidéos au ralenti (120 ips) et en accéléré.

La caméra frontale fait 1,2 MP avec une ouverture ƒ/2.2 et enregistrement vidéo 720p. Esthétiquement, l’appareil est complètement similaire à la version précédente.

“Nous avons amélioré le périphérique iOS moins cher avec des performances deux fois plus rapides qu’auparavant, Group FaceTime et la réalité augmentée”, a déclaré Greg Joswiak, vice-président du marketing des produits Apple. “La conception ultra-mince et légère de l’iPod touch l’a toujours rendu idéal pour jouer à des jeux, écouter de la musique et plus encore, où que vous soyez.”

L’iPod touch dispose d’une nouvelle capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go et est évidemment compatible avec tous les services Apple (App Store, Apple Music, FaceTime, etc…).

En présentant l’iPod touch 2019, Apple se concentre sur le fait que le nouveau modèle est compatible avec les expériences de réalité augmentée 3D.

Apple a donc décidé de faire revivre un iPod touch pratiquement identique à celui sorti en 2013, mais avec plusieurs modifications matérielles allant du processeur A10 aux appareils photo améliorés. Nous verrons s’il y a des améliorations dans le corps et les matériaux utilisés. Pas de design de style iPhone X et pas de Touch ID.

L’iPod touch est disponible en six finitions : gris sidéral, blanc, or, bleu, rose et (PRODUCT)RED.

Le nouvel iPod touch commence à 249 € pour le modèle 32 Go, 359 € pour le modèle 128 Go et 469 € pour le modèle 256 Go sur Apple.com, l’application Apple Store et l’Apple Store. Il est également disponible chez les revendeurs agréés et certains opérateurs.

Les nouveaux iPod touch peuvent être achetés maintenant et livrés entre le 30 mai et le 3 juin.