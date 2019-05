Portland est la première ville aux États-Unis à utiliser le système Apple Pay pour accéder aux transports publics. Les propriétaires d’iPhone et d’Apple Watch peuvent ainsi accéder aux trains, aux tramways et au métro.

TriMet et C-Tran ont annoncé l’intégration immédiate d’Apple Wallet dans tous les transports publics de la ville de Portland. Les utilisateurs et les touristes pourront ensuite acheter un billet numérique via Apple Pay. Ainsi, ils accéderons directement aux transports publics via iPhone ou Apple Watch.

Le système prend en charge la technologie Apple Pay Express Transit. Elle tire parti de la connexion NFC pour confirmer que le billet a été acheté aux points d’entrée.

Bien que ce système soit déjà utilisé dans d’autres parties du monde, Portland est la première ville à offrir une intégration complète à Apple Pay Express Transit aux États-Unis.