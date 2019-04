Davantage de fournisseurs Apple rejoignent le projet “énergie propre”

Apple a réussi à convaincre de nombreux autres fournisseurs de gérer leur production de composants avec une énergie 100% propre.

Le programme Supplier Clean Energy a été lancé par Apple avec seulement 22 participants, mais ce nombre a maintenant doublé. Cela signifie qu’un total de 44 fournisseurs Apple produisent des composants pour les appareils de la firme américaine en utilisant une énergie 100% renouvelable.

Grâce à ces nouveaux partenariats, Apple prévoit de dépasser les 4 gigawatts d’énergie renouvelable et d’étendre ce programme à l’ensemble de la chaîne logistique d’ici 2020.

Lisa Jackson, vice-présidente d’Environment, politiques et initiatives sociales d’Apple, a déclaré :

« Chaque fois qu’un de nos fournisseurs nous rejoint pour s’attaquer aux problèmes du changement climatique, nous nous approchons d’un avenir meilleur pour la prochaine génération. Nous avons jugé prioritaire de garder nos fournisseurs responsables des mêmes normes environnementales que celles d’Apple et nous espérons que notre collaboration montrera à d’autres sociétés ce qui est possible. Nous sommes fiers de notre annonce d’aujourd’hui, mais nous n’arrêterons pas de conduire le changement au sein de notre secteur pour soutenir la transition vers une énergie propre en cours à l’échelle mondiale. »

Récemment, Apple a augmenté ses engagements en matière d’énergie propre, en annonçant que l’année dernière, toutes ses activités étaient alimentées par des énergies renouvelables. La même chose se passe lentement avec les fournisseurs relatifs.

La liste de ses nouveaux fournisseurs participant au programme comprend : Advanced International Multitech, Arkema, AT&S, Bemis Associates, Biel Crystal (HK) Manufactory Ltd., BOE, Catcher Technology, Compal Electronics, Corning Incorporated, COSMO, DSM Engineering Plastics, ECCO Leather, Fastway Creation, Finisar, Goertek, Golden Arrow, H.B. Fuller, Hon Hai Precision, Ibiden, Jabil, LEALEA Enterprise, Lens Technology, Lishen, Luxshare-ICT, Mega Precision, Nidec, Pegatron, Primax Group, Qorvo, Quadrant, Quanta Computer, RRD, RyPax, SanHuan, SDK Supplies, Solvay, STMicroelectronics, Sunway Communication, Sunwoda Electronics, Taiyo Ink Mfg. Co., tesa SE, TSMC, Wistron et Yuto.