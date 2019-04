Apple promeut Adrian Perica en tant que VP du développement de l’entreprise

Apple a mis à jour son organigramme exécutif en ajoutant Adrian Perica, ancien responsable des fusions et acquisitions, qui occupe désormais le poste de « vice-président du développement de l’entreprise ».

Perica sera responsable des fusions, acquisitions et investissements stratégiques chez Apple. Ce poste a été créé spécifiquement par Apple, car Perica ne pourvoit pas à une offre d’emploi et répond directement à Tim Cook.

Avant sa nouvelle nomination, Adrian occupait le poste de responsable des fusions et acquisitions chez Apple et dirigeait une équipe d’environ une douzaine de personnes, équipe qui parfois s’agrandissait pour inclure plus de 100 employés. Selon les principes de fonctionnement de Perica, les objectifs d’acquisition potentiels ont souvent été identifiés par les ingénieurs d’Apple, les chefs de produit présentant les résultats au dirigeant et à son équipe tous les mois.

Perica a rejoint Apple en 2009 et a supervisé l’intégration de technologies vitales et de nouvelles sociétés sur le matériel, les logiciels et les services. À titre d’exemple, l’acquisition de Beats par Apple en 2014, la plus importante de la société à ce jour, a été réalisée avec Perica à la barre.

Goldman Sachs a engagé Perica pour rationaliser et accélérer le processus d’acquisition chez Apple. Avant Goldman, Perica travaillait chez Deloitte Consulting.

Perica est titulaire d’un diplôme en physique de la US Military Academy de West Point et d’un MBA du Massachusetts Institute of Technology.