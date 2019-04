Apple promet de réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes

L’équité salariale entre les hommes et les femmes est un sujet de nombreux secteurs, et plus particulièrement celui de la haute technologie. C’est la raison pour laquelle Apple a annoncé hier faire partie des 13 premiers signataires d’une campagne menée par l’État visant à réduire l’écart de salaire entre les hommes et les femmes en Californie.

Ce programme baptisé « CA Equal Pay Pledge » est soutenu par un groupe dans lequel sont présent la Commission de la condition féminine de la Californie, TIME’S UP et l’actrice et réalisatrice américaine, Jennifer Siebel Newsom. Jennifer est également l’épouse du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Grâce à cette campagne, les entreprises participantes s’engagent à réaliser une analyse annuelle de la rémunération selon le sexe. Elles auront aussi travailler sur le bon fonctionnement des embauches et des promotions, de manière à trouver les meilleures solutions pour garantir l’équité salariale à leurs employés.

En plus d’Apple, le programme peut aussi compter sur la participation de Airbnb, AT&T, Autodesk, Metrics Branch, Gusto, Ike Robotics, Medallia Inc., Salesforce, Shutterfly Inc., Square, SunRun et Zynga.

« La Californie possède les lois sur l’égalité de rémunération les plus strictes du pays – mais il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Siebel Newsom. « C’est pourquoi je félicite ces entreprises californiennes pour leur engagement en faveur de l’équité salariale et que je suis ravi de collaborer avec la Commission californienne de la condition de la femme et du sexe féminin et avec TIME’S UP de continuer à œuvrer pour réduire l’écart de rémunération. Ensemble, nous pouvons élever les femmes californiennes pour assurer un avenir plus équitable pour tous ».

Si en 2016, Apple a expliqué être parvenue à une équité salariale au sein de son entreprise, grâce à différentes audits concernant les salaires, les conditions de travail, la compagnie explique que le problème doit désormais retenir l’attention du monde entier.