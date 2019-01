L’Apple Watch sauve un homme à Rome d’une crise cardiaque

L’Apple Watch continue de faire la différence en matière de santé et de bien-être. Récemment, elle a même sauvé un ancien moniteur de ski à Rome d’une crise cardiaque.

L’Apple Watch intègre un capteur capable de mesurer et de surveiller le rythme cardiaque de l’utilisateur. Ce capteur est très précis et donc très fiable. De plus en plus d’utilisateurs sont donc prévenus en cas de problèmes cardiaques, ce qui est arrivé à un citoyen de Rome, comme le rapporte Messaggero.

Vincenzo Bottiglieri est un ancien moniteur de ski de 65 ans qui remercie son son fils de lui avoir offert l’Apple Watch. Mais comment la smartwatch d’Apple l’a-t-elle sauvée ?

Dimanche, l’Apple Watch vibre et signale un changement de fréquence cardiaque. À ce stade, Vincenzo cesse de faire des efforts physiques et interrompt ses activités de jardinage. Il se repose et commence à ressentir de la douleur dans ses bras, qu’il tente de guérir avec un anti-inflammatoire. Puis, dans la nuit, la deuxième notification arrive et Vincenzo s’alarme. Alors lundi matin, il se rend à l’hôpital San Camillo, où il est diagnostiqué d’une crise cardiaque en cours.

Aujourd’hui, heureusement, il est hors de danger grâce à l’Apple Watch qui est un produit technologique capable d’effectuer diverses opérations intelligentes. Elle est également fondamentale pour la prévention et, comme dans le cas de Vincent, d’éviter une tragédie.