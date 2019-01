Le programme « Créativité pour tous » d’Apple est également disponible en France

À partir d’aujourd’hui, le programme « Créativité pour tous » d’Apple est maintenant disponible en français, italien, allemand et espagnol dans l’application Books.

Des guides de projets iPad gratuits sont conçus pour aider les élèves à développer et à communiquer leurs idées par le biais de la musique, de vidéos, de dessins et de photos. Ils seront également disponibles en suédois et en néerlandais dans les mois à venir.

Lancé il y a quatre mois en anglais, le programme « Créativité pour tous » a été téléchargé par près de 100 000 enseignants et parents en Europe. Il intègre les différents contenus proposés par Apple dont les leçons et les tâches à accomplir pour aider les élèves à acquérir de nouvelles compétences et à apprendre de nouveaux modes d’expression pendant les heures d’étude.

« Créativité pour tous » est basé sur le programme éducatif « Programmation pour tous » d’Apple, qui a déjà été adopté par des écoles du monde entier, y compris en Europe.

Le programme « Créativité pour tous » a été créé en collaboration avec des éducateurs et des artistes pour permettre aux enseignants d’intégrer facilement la créativité dans les programmes existants de toutes les matières, y compris la littérature, les mathématiques, les sciences, l’histoire, les sciences sociales et la programmation.

« Créativité pour tous » peut maintenant être téléchargé via l’application Apple Books.