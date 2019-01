Nokia 9 PureView : de nouvelles images et une sortie imminente

Les rumeurs autour du Nokia 9 PureView circulent maintenant depuis deux ans. Après des images de presse et une vidéo promotionnelle, il y a maintenant de nouveaux rendus basés sur la CAO, laissant supposer une possible annonce et commercialisation imminentes.

Des sources crédibles du « canal de distribution » de Nokia au lancement officiel du premier appareil Android ultra-haut de gamme de la marque « d’ici à la fin janvier », s’alignent sur les informations récentes d’un autre pronostiqueur.

Même si rien n’est encore certain, les chances de voir le Nokia 9 PureView présenté au public ce mois-ci s’améliorent nettement. Les nouvelles informations sont envoyées à Dubaï en tant que lieu possible pour l’annonce mondiale du téléphone, suivies d’une sortie commerciale en Inde en février.

Bien évidemment, son prix toujours un mystère, tout comme les premiers pays à le commercialiser à son lancement, en dehors de l’Inde. À l’heure actuelle, le Nokia 7.1 à 349 $ est le combiné le plus coûteux et le plus avancé de la marque aux États-Unis.

Mais avec le Nokia 9 PureView, deux autres smartphones Nokia devraient également être commercialisés en février en Inde. Le Nokia 6.2 et 8.1 Plus, dont au moins un devrait bientôt arriver aux États-Unis. Pour la France, ces informations sont encore en attente d’officialisation.