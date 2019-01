Une image montre comment l’iPhone influence le monde Android

Depuis l’arrivée des premiers smartphones Android, les utilisateurs d’iPhone accusent ces fabricants de copier Apple. Une image résume cette critique…

Cela fait maintenant plus de dix ans que l’iPhone est apparu en 2007, bouleversant totalement le marché de la téléphonie mobile, un statut qui perdure, tant la plupart des appareils, bons ou mauvais, essaient de l’imiter, du moins dans la conception.

Justement, un utilisateur de Reddit montre en une seule image ce qu’était la téléphonie avant l’iPhone, et surtout comment les appareils ont évolué après sa sortie. Les similitudes sont, bien sûr, impossibles à nier, mais au final, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Le graphique, cependant, devient encore plus amusant si nous allons analyser la deuxième image, beaucoup plus récente, qui montre que l’iPhone X qui a de nouveau “révolutionné le marché de la téléphonie mobile” avec son encoche. C’est le résultat de nombreuses taquineries d’utilisateurs et de sociétés concurrentes au fil des mois, qui ont ensuite été implémentées dans de nombreux smartphones Android. Et la dernière image résume bien cela.

Nombreux sont les fabricants de smartphones à tenter d’imiter autant que possible le design de l’iPhone en service, probablement parce qu’il reste une icône du monde de la téléphonie mobile ou simplement parce qu’ils préfèrent imiter plutôt que d’implémenter de nouveaux projets.

Bien sûr, cela ne s’applique pas à toutes les entreprises, comme par exemple Samsung et Oppo, qui cette année ont essayé de faire quelque chose de différent.