iPhonote vous souhaite une belle et heureuse année 2019 !

En ce premier jour de 2019, la team iPhonote tenait à souhaiter une merveilleuse année à tous ses lecteurs et à toutes ses lectrices.

En août prochain, iPhonote fêtera ses 10 ans, et nous ne pouvons que vous remercier des milliers de fois. Sans vous, iPhonote n’existerait tout simplement pas, et ne serait certainement pas devenu l’une des principales sources francophones d’actualités Apple et High-Tech.

Et comme nous ne sommes pas encore prêts à raccrocher, nous vous promettons encore de belles choses en 2019. Entre les actualités, les nouveaux produits Apple, et au moins un nouveau projet déjà sur les rails, 2019 devrait être une belle année pour iPhonote.