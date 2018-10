L’écosystème logiciel d’Apple génère plus d’argent que la plupart de ses produits

Apple est non seulement la société de technologie la plus rentable, mais elle figure également en tête des charts qui incluent toutes les sociétés du monde entier.

Avec la grande variété de produits proposés par Apple – des montres intelligentes aux ordinateurs de bureau, on peut supposer que c’est la source des bénéfices records de la compagnie. Si c’est correct la plupart du temps, il y a aussi un autre élément très rentable à prendre en compte.

Bien entendu, les iPhone sont les produits qui rapportent le plus d’argent. Après tout, la société est le troisième fabricant mondial de smartphones. En revanche, ce ne sont pas les iPad ou MacBook qui viennent en seconde position, mais les services d’Apple, comme iTunes, Apple Music, l’App Store et autres, qui génèrent le plus de bénéfices.

Selon les estimations recueillies par Philip Elmer-DeWitt, les analystes qui suivent de près Apple prévoient que les revenus générés par les services d’Apple atteindront 10,3 milliards de dollars pour le dernier trimestre de l’exercice 2018. Cela se traduit par une augmentation de 21% d’une année sur l’autre.

Cela n’a rien d’étonnant en soi. Alors que le marché d’Apple est saturé d’appareils offrant des performances adéquates sur le long terme, il est prévu de passer à une dépense accrue en logiciels et en divertissement. Apple est bien consciente de cette tendance et concentre ses efforts sur l’amélioration de ses services. Son écosystème est déjà l’un des facteurs les plus importants qui empêchent les utilisateurs d’Apple de passer à des marques concurrentes et Apple ne compte mettre tout en œuvre pour les garder le plus longtemps possible.

Les chiffres officiels des revenus seront publiés par Apple dans quelques jours, lors de la publication de son rapport de résultats prévu le 1er novembre, et nous verrons exactement combien rapporte ce segment en constante croissance.