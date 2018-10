Apple investit des millions de dollars dans Dialog

Depuis qu’Apple a commencé à développer en interne des processeurs de gestion de l’alimentation, le fournisseur historique Dialog a risqué une véritable crise financière, car il était sur le point de perdre son plus gros client. Un an plus tard, Apple et Dialog ont finalement conclu un important accord qui réjouira les deux entreprises.

Depuis des années, Dialog est le fournisseur de toutes les puces de gestion de l’alimentation des iPhone et iPad, mais Apple travaille depuis un an sur son propre processeur capable d’optimiser les performances, le temps de charge et l’autonomie.

Cependant, Apple a toujours besoin de son fournisseur historique, à tel point qu’il est parvenu à un accord avec Dialog. Cet accord prévoit que Dialog accordera à Apple une licence pour les technologies de gestion de l’énergie développées par la société, en échange du paiement immédiat de 300 millions de dollars et de 300 millions supplémentaires par an pour les trois prochaines années.

Cet accord contribuera grandement à accélérer le développement en interne de ces processeurs par Apple et à optimiser ses performances. Après une longue période d’incertitude, Dialog peut enfin respirer, pendant au moins les trois prochaines années, grâce à l’achat préalable de licences garanties par Apple.

Dans le cadre de cet accord, Apple a également embauché 300 employés, principalement des ingénieurs, qui travaillaient chez Dialog. De plus, Apple prendra le contrôle des installations de Dialog à Livourne, Swindon (Royaume-Uni) et Nabern (Allemagne). Apple pourra ainsi bénéficier non seulement d’une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés, spécialisés dans les puces de gestion de l’alimentation, déjà familiarisés avec l’iPhone et l’iPad, mais également d’une plus grande expérience en Europe dans la recherche et le développement de ces composants. .

En fait, Apple veut se concentrer de plus en plus sur la production des composants les plus importants de l’iPhone.