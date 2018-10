Le test d’alerte présidentielle aura lieu aujourd’hui aux États-Unis

Avis aux citoyens américains. C’est aujourd’hui que le gouvernement prévoit de tester le système d’alerte présidentielle. Pendant le test, vous entendrez sur votre iPhone une tonalité d’avertissement laquelle s’accompagnera d’un message.

À compter de 2 h 18 HAE, l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) enverra en effet le message aux téléphones cellulaires indiquant : « CECI EST UN ESSAI du système d’alerte d’urgence sans fil national. Aucune action n’est nécessaire. »

Ce sera exactement le même son émis lors des alertes AMBER et météorologiques. Contrairement à ces dernières, une alerte présidentielle ne peut pas être désactivée à l’aide de l’application Réglages de votre appareil. L’alerte arrivera même si l’appareil est sans carte Sim ou si vous avez désactivé les notifications.

📳 TODAY (10/3): At 2:18 PM EDT, we will be testing the Wireless Emergency Alert system nationwide. Expect a message box on your phone along with a loud tone and vibration.

