Tsunami Indonésie : Apple fait un don d’un million de dollars

Apple a fait un don d’un million de dollars pour aider les victimes du séisme et du tsunami, qui a frappé l’île de Sulawesi en Indonésie ces derniers jours.

Dans un récent tweet, le PDG d’Apple, Tim Cook, souhaitait confirmer la proximité morale de l’entreprise avec tous ceux qui ont été touchés par le séisme. Cook a également confirmé qu’Apple avait fait don d’un million de dollars pour aider les sauveteurs qui travaillent 24 heures sur 24h à Sulawesi, à la recherche de survivants.

« Our hearts go out to the people of Sulawesi and all of Indonesia after this weekend’s devastating earthquake and tsunami. Apple is donating $1 million to aid relief efforts as this beautiful country starts to rebuild. » – Tim Cook.

À l’heure actuelle, il y a plus de 1 200 victimes touchées par le séisme de magnitude 7,5 qui s’est produit vendredi dernier.