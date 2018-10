Baisse et hausse des prix des iPhone et iPad en France

En raison des changements de la copie privée, Apple a effectué quelques ajustements tarifaires sur les prix prix des iPhone et iPad vendus en France. Certains d’entre eux bénéficient d’une légère baisse, tandis que d’autres ont vu leur prix quelque peu augmenter.

C’est notamment le cas des nouveaux iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR, qui respectivement sont maintenant vendus entre 1 327,68 € et 1 557,68 € , 1 255,28 € et 1 657,68 €, 855,28 € et 1 027,68 € en fonction des stockages. Évidemment, la baisse est ici très peu significative, cela se joue à quelques euros près, pas de quoi sauter au plafond. L’iPhone 7 32 Go est maintenant proposé à 529,12 €, soit 0,12 centimes en plus, tout comme l’iPhone 7 Plus vendu à 659,12 €, tandis que les déclinaisons de 128 Go ont quasiment perdu 2 €.

Apple a également réalisé une légère hausse ou baisse de prix sur les iPad, tout dépend du stockage. Vous pouvez vérifier cela dès à présent en vous rendant directement sur la boutique en ligne du géant californien. Vous verrez alors quels modèles ont gagné ou perdu quelques euros sur leur prix d’origine.