Plex Cloud, arrêt du service à partir du 30 novembre

Depuis son lancement en 2016, le service cloud de Plex n’a pas eu le succès escompté. C’est pourquoi, la société a annoncé l’arrêt de ce service dès le 30 novembre.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Plex est né sous forme d’une application pour les appareils Apple pour la lecture de contenu multimédia. La société a lancé un nouveau service cloud pendant environ deux ans, appelé Plex Cloud, qui permet aux utilisateurs d’allouer leurs fichiers multimédia sur un troisième espace cloud.

L’entreprise n’a toutefois jamais vraiment pu offrir un service exempt de problèmes majeurs. Une autre raison qui l’a poussé à prendre la décision d’interruption totalement son service.

Voici ce qui a été annoncé par la société dans le communiqué de presse officiel :

« Nous avons pris la décision difficile de fermer le service Plex Cloud le 30 novembre 2018. Comme vous le savez peut-être, nous n’avons acquis aucun nouveau serveur Plex Cloud depuis février et nous avons travaillé activement sur les moyens de réduire les coûts. Nous maintenons un niveau élevé et malheureusement, après beaucoup de recherches et de réflexions, nous n’avons pas trouvé de solution offrant une expérience Plex de première classe aux utilisateurs de Plex Cloud à un coût raisonnable. Déçu de l’impact que cela aura sur nos heureux utilisateurs de Cloud, la fin du support nous permettra de nous concentrer sur l’amélioration des fonctionnalités de base, l’ajout de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus et la construction de notre mission pour fournir un produit de classe mondiale. »

La société a toutefois fait savoir que les fichiers des utilisateurs ne seraient en aucun cas touchés. Ils sont en fait sur des serveurs tiers, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter car l’interruption du service ne posera aucun problème.