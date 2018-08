IFA 2018 : Ultimate Ears présente ses BOOM 3 et MEGABOOM 3

C’est au cours de l’IFA 2018 de Berlin que Logitech Ultimate Ears a présenté ses nouveaux haut-parleurs BOOM 3 et MEGABOOM 3, parfaitement compatibles avec l’iPhone.

L’une des nouveautés de la nouvelle ligne BOOM est le tout nouveau Magic Button, situé au-dessus du haut-parleur, ce qui permet un contrôle confortable et optimale de la musique. Le nouveau bouton Magic vous permet de jouer, de mettre en pause ou de sauter des pistes directement à partir du haut-parleur en une seule tap. En outre, si elle est associée à la nouvelle application mobile BOOM et MEGABOOM d’Ultimate Ears, elle permet d’accéder rapidement à l’ensemble du catalogue d’Apple Music.

La nouvelle application BOOM & Megaboom offre alors toutes les fonctionnalités des orateurs précédents, comme PartyUp – également compatible avec toutes les autres générations de BOOM et Megaboom – qui vous permet de connecter jusqu’à 150 haut-parleurs ensemble.

Ces enceintes BOOM 3 et 3 Megaboom ont également reçu une nouvelle conception, la certification IP67 pour la résistance à l’eau et la poussière, un nouveau port USB permettant de charger le haut-parleur à la verticale et un meilleure Bluetooth, avec une connexion sécurisée jusqu’à 45 mètres.

En outre, le nouveau système de chargement sans fil POWER UP est également disponible, vous permettant de charger les haut-parleurs de manière pratique et sans obstacle (vendu séparément).

Les BOOM 3 et Megaboom 3 seront disponibles à partir de septembre 2018 au prix public conseillé de 149,99 € pour la BOOM 3, 199,99 € pour la Megaboom 3 et 39,99 € pour le POWER UP chez les revendeurs, en ligne et sur le site officiel Ultimate Ears.