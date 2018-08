Apple a ouvert son premier Apple Store à Kyoto, au Japon

Annoncé il y a quelques jours, la firme californienne a officiellement ouvert ce samedi le premier Apple Store créé dans la belle ville de Kyoto au Japon.

Le nouveau Apple Store est situé à Shijō Dori. La rue, entourée de nombreux temples et sanctuaires célèbres de Kyoto, est le principal centre commercial de la ville depuis les années 1600.

L’architecture de l’Apple Kyoto s’inspire du design et des matériaux locaux, avec un dernier étage enveloppé d’un revêtement semi-transparent inspiré des lanternes japonaises. Même la structure légère à colombages et le papier spécial utilisé pour la façade de l’étage supérieur sont un hommage aux maisons traditionnelles du pays. Le bâtiment est construit autour d’un atrium à plusieurs niveaux, où le magasin propose également des sessions gratuites Today at Apple sur la photographie, la musique, la programmation et plus encore.

L’inauguration a été accueillie par des centaines de clients qui attendaient l’ouverture pour visiter le nouvel Apple Store.

Le Japon était le premier pays en dehors des États-Unis où un magasin Apple a été ouvert à Tokyo en 2003. Apple va étendre sa présence dans le pays dans les années à venir avec de nouveaux magasins.