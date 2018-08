Nokia dévoilera « l’un des téléphones les plus attendus » le 21 août

Nokia a annoncé sur Twitter qu’un événement se tiendra mardi prochain a cours duquel la marque lèvera le voile sur « l’un des téléphones les plus attendus ». Au-delà du mystère voulu par Nokia, tout le monde s’attend à ce que le nouvel appareil soit le nouveau smartphone phare de la société, le Nokia 9.

Ce Nokia 9 devrait disposer du processeur Snapdragon 845 et d’un écran OLED, ce qui pourrait le rapprocher du Samsung Galaxy S9 et de l’iPhone X, non seulement en termes de qualité, mais aussi de prix.

Une autre fonctionnalité intéressante attendue est un capteur d’empreintes digitales sous écran. Cette fonction est déjà présente sur quelques appareils, mais le nouveau smartphone Nokia pourrait être celui qui poussera la fonctionnalité sur le marché grand public.

Un facteur important pour le succès de l’appareil sera sa caméra. Lorsque les gens paient un prix élevé, ils attendent le meilleur sur tous les fronts, nous verrons si Nokia offrira ce qu’elle sait faire de mieux. Le Nokia pourrait notamment être équipé de deux caméras principales, une fonction presque devenue une norme aujourd’hui.

Comme tous les téléphones de marque HMD Global/Nokia, le Nokia 9 fonctionnera également sous Android pur mais, compte tenu de la date de sortie, il devrait être livré avec Android 9 Pie. Reste à voir si le Nokia 9 sera un véritable poids lourd capable de rivaliser avec la concurrence. Nous n’avons pas longtemps à attendre pour le savoir exactement.