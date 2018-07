L’émission Planet of the Apps est-elle un échec ?

L’entrepreneur Gary Vaynerchuk, parmi les protagonistes de l’émission « Planet of the Apps » d’Apple, a partagé certaines de ses réflexions sur les raisons qui ont conduit à l’échec de cette émission.

Avec Gwyneth Paltrow, Will.i.am, et Jessica Alba, Gary Vaynerchuk fut l’un des mentors de la première saison de « Planet of the Apps ». L’émission a été diffusée sur Apple TV et iTunes entièrement dédiée au monde des développeurs et application. Dans les premiers épisodes, les concurrents ont eu 60 secondes pour vendre leur idée aux tuteurs. Par la suite, ces derniers ont choisi les meilleures idées pour travailler avec un développeur et sur le marketing de lancement de l’application. Dans toutes ces phases, chaque tuteur pouvait être aidé par d’autres experts dans le domaine. Les meilleurs développeurs ont obtenu un financement de 10 millions de dollars.

L’idée de base était très intéressante, mais cette émission de télévision n’a pas eu le succès escompté. Selon Vaynerchuk, Apple a mal géré la promotion de « Planet of the Apps » :

« J’ai une entreprise qui s’occupe de marketing web, mais lors de réunions avec Apple, j’étais un invité et je ne me suis jamais permis d’intervenir sur ce point. Mais pendant ces réunions je me mordais les lèvres pour essayer de ne pas parler, car dès les premiers stades j’étais convaincu qu’ils faisaient tout mal.

Quand je suis chez moi, je suis un vrai dur et si les choses ne vont pas, je vais me faire entendre. Mais je n’étais pas chez moi. Quand vous êtes dans la maison de quelqu’un d’autre, on m’a appris à montrer du respect.

Avez-vous vu Jimmy Iovine qui est un lion de scène, et vous avez décidé de ne pas le laisser intervenir sur le spectacle ?

Apple a eu tort de ne pas impliquer Iovine dans ce spectacle, même en tant que consultant. Aussi pour cette raison, Planet of the Apps a fait un flop. »

 

Ce n’est pas une coïncidence si Apple a décidé de ne pas renouveler l’émission pour une deuxième saison.