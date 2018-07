Comment se différencient les utilisateurs Android et iOS dans leurs achats d’applications

Le fait que les propriétaires d’iPhone dépensent plus d’argent dans les applications que les utilisateurs d’Android n’est plus un mystère, puisque les revenus provenant de l’App Store sont en moyenne deux fois plus élevés que ceux de Google Play. Creative Strategies a tout de même mené une enquête pour comprendre les principales différences entre les utilisateurs iOS et Android.

Parmi les utilisateurs d’iOS, 20% ont dit qu’ils regardent l’App Store tous les jours et 32% le font chaque semaine, alors que seulement 9% des utilisateurs d’Android visitent le Play Store tous les jours et 21% chaque semaine. Une explication plausible est que tous les nouveaux iPhone sont commercialisés avec des composants haut de gamme et peuvent exécuter des applications de la même manière, sans problèmes majeurs. D’autre part, de nombreux téléphones Android sont dans le segment bas de gamme et certaines applications ou des jeux – en particulier les plus récents – ne peuvent pas tourner. Cela expliquerait pourquoi les utilisateurs d’Android sont moins intéressés par le Play Store.

Chaque fois qu’une application est recherchée, seuls 17% des utilisateurs des deux plates-formes utilisent la fonction de recherche intégrée comme outil principal pour trouver le bon titre. Lorsque vous utilisez le moteur interne des deux magasins, environ un tiers des utilisateurs trouvent ce qu’ils recherchent, mais la plupart admettent que l’utilisation de moteurs de recherche Internet donne de meilleurs résultats. Pas étonnant sachant que Google utilise l’intelligence artificielle pour donner des conseils personnalisés sur les applications à télécharger.

Maintenant que les utilisateurs ont trouvé ce qu’ils recherchent, il est temps de décider d’acheter ou non cette application. Il y a un certain décalage entre la façon dont les gens choisissent l’application à installer. Pour les utilisateurs d’Android, le facteur le plus important (44%) sont les avis, tandis que sur iOS, cela concerne 38% des utilisateurs.

Pour les applications payantes, les deux types d’utilisateurs conviennent que le prix est le facteur le plus important. La plupart des utilisateurs ont une somme d’argent prédéfinie qu’ils sont prêts à dépenser pour une application et il est peu probable que des facteurs supplémentaires tels que les fonctionnalités et les excellentes critiques les affecteront à dépenser plus.

Les achats via l’application ne semblent pas être une grosse affaire, avec 56% des utilisateurs iOS et 64% des utilisateurs d’Android affirmant que les applications sont assez claires sur ce point.

Les utilisateurs des deux systèmes d’exploitation (54% sur iOS et 47% sur Android) préfèrent les paiements uniques au lieu d’un abonnement. 38% des utilisateurs d’Android payent pour ne pas voir les annonces intégrées à l’application, soit 8% de moins que les utilisateurs iOS.

La plus grande différence quand il s’agit d’applications payantes est probablement le nombre d’utilisateurs qui les télécharge. Près de la moitié (45%) des propriétaires d’iPhone ont dit avoir 5 ou plus d’applications avec des abonnements ou payantes, tandis que pour les propriétaires d’Android, ce pourcentage tombe à 19%.