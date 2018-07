Skype, l’enregistrement d’appels vidéo bientôt disponible

Skype, la plate-forme de Microsoft leader incontesté dans l’industrie de l’appel vidéo, est prête à publier une nouvelle très importante qui sera sans doute appréciée par ses utilisateurs.

Bientôt, ils auront la possibilité d’enregistrer des appels vidéo, et cette nouvelle fonctionnalité affectera toutes les plateformes compatibles avec le service Redmond, qui seront évidemment basées sur le cloud pour éviter la saturation rapide de la mémoire de l’appareil.

Cette nouvelle fonction sera également disponible sur tous les appareils compatibles avec Skype puis avec macOS, Windows, iOS, Android et Linux. la mise à jour est prévue pour cet été et contiendra plusieurs autres meilleurs services, avec de nouvelles fonctionnalités disponibles très bientôt.

Cette mise à jour est très importante et permettra à Microsoft de continuer à renforcer son leadership incontesté, avec de plus en plus d’utilisateurs et d’entreprises se tournant vers le service de Microsoft non seulement pour leurs appels personnels mais aussi pour leur travail.

› Télécharger Skype pour iPhone gratuitement sur l’App Store

› Télécharger Skype pour iPad gratuitement sur l’App Store