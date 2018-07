Apple collabore à l’expansion du Fonds Malala au Brésil

Apple a présenté une nouvelle collaboration entre ses 10 Apple Developer Academy présents au Brésil et le Fonds Malala pour développer les opportunités d’éducation des femmes.

Le Fonds Malala soutient le droit de chaque fille à l’égalité des chances et à un enseignement secondaire sûr et de qualité, en plus d’accorder des subventions aux partisans locaux au Brésil qui, dans le cadre du Réseau Gulmakai du Fonds, mettront en œuvre des projets destinés aux filles.

La collaboration permettra aux étudiants et anciens étudiants de l’Apple Developer Academy au Brésil de collaborer avec le Fonds Malala pour concevoir et développer des applications qui enrichissent les opportunités éducatives pour les filles. Cela les encouragera également à trouver des solutions qui permettent aux partisans du Réseau Gulmakai de communiquer et de partager efficacement leurs meilleures pratiques dans un environnement sécurisé.

Les jeunes développeurs de l’Apple Developer Academy de Rio ont pu rencontrer vendredi Malala Yousafzai, qui a expliqué l’importance du rôle qu’ils auront dans le soutien de la mission du Fonds afin d’offrir des opportunités d’éducation pour les filles du monde entier.

« Mon espoir est que chaque fille de Rio à Riyad soit libre de décider de son avenir », a déclaré Malala Yousafzai. « Peu importe si vous voulez devenir développeur, chauffeur, danseur ou politicien : l’éducation est le meilleur moyen d’avoir un avenir meilleur. Grâce à la collaboration avec le réseau Apple de développeurs étudiants, le Fonds Malala aura accès à de nouveaux outils pour soutenir notre mission d’éducation gratuite, sûre et de qualité. Ceux qui étudient dans le programme Apple Developer Academy partagent ma passion pour l’amélioration du monde qui nous entoure, et j’ai hâte de découvrir les idées novatrices qui nous permettront d’aider les filles du Brésil et de la planète. »

De son côté, Tim Cook a déclaré : « Nous partageons l’objectif de Malala d’assurer que plus de filles aient accès à une éducation de qualité, et nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec le Fonds Malala en impliquant des milliers d’étudiants et d’anciens étudiants de l’Apple Developer Academy partout au Brésil. Depuis sa fondation, Apple a toujours été présente dans le secteur de l’éducation, et nous sommes impatients de voir ce que la créativité de nos développeurs étudiants produira pour aider le Fonds Malala à faire la différence pour les filles du monde entier. »

En janvier, Apple est devenu le premier partenaire majeur du Fonds Malala, permettant à l’organisation de doubler le nombre de bourses octroyées par son réseau Gulmakai et de financer de nouveaux programmes en Amérique latine et en Inde, avec pour objectif initial d’élargir les opportunités éducatives. secondaire à plus de 100 000 filles.