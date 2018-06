Koogeek lance un programme VIP pour ses utilisateurs

La marque Koogeek a lancé un programme VIP dédié à ses utilisateurs grâce auquel il sera possible d’obtenir des promotions jusqu’à 50%, de recevoir les produits de test et de découvrir d’autres avantages.

Pour vous inscrire au programme VIP, vous devrez suivre les étapes indiquées sur le site. Une fois que vous avez entré des données telles que l’adresse e-mail, le pays d’origine et le mot de passe, vous arriverez à l’intérieur du site et vous pourrez faire une demande d’accès au Club VIP.

Cette demande sera traitée dans quelques jours ouvrables et nécessite l’inclusion d’autres données relatives au profil client Amazon, de la profession et de toute activité sur les blogs et les réseaux sociaux. Ensuite, vous recevrez un email de confirmation qui fournira le résultat de votre demande. Si vous êtes sélectionné, vous aurez accès à des promotions dans la zone VIP.

Le premier à s’inscrire obtiendra un code de réduction de 15% sur l’achat de certains produits, indiqué dans l’email de confirmation.

Pour plus d’informations, voici la page officielle de Koogeek VIP.