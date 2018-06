Apple Store Piazza Liberty à Milan, une ouverture prévue le 18 juillet ?

Selon Corriere.it, le très attendu Apple Store Piazza Liberty à Milan devrait officiellement ouvrir le 18 juillet prochain. Pour l’instant, rien d’officiel.

Juste pour se préparer à la date du 18 juillet, le travail se serait intensifié ces dernières semaines pour compléter l’ensemble de la structure. Cette date n’a pas encore été officialisée, mais selon le Corriere.it, elle aurait été divulguée dans ces dernières heures par des proches d’Apple.

Le 18 juillet coïncide avec un mercredi, alors que presque tous les Apple Stores dans le monde ont été inaugurés un samedi. Certains disent qu’Apple aurait choisi un jour de week-end pour éviter les foules et se préparer pour le premier week-end d’un Apple Store très spécial, que ce soit par sa structure ou sa position.

Le magasin est initialement prévu à une inauguration à la fin de 2017, mais la découverte de certaines parties de ventilateurs dans les murs et dans les tuyaux a ralenti le travail. Maintenant, il reste très peu de temps avant de découvrir ce qui deviendra l’un des Apple Store les plus importants et les plus beaux du monde.

Le projet a été créé par Norman Foster avec une grande structure qui mènera à l’Apple Store. Le magasin a été entièrement construit sous l’amphithéâtre extérieur, avec le plan de vente qui sera accessible en marchant le long d’un escalier situé entre deux cascades qui font partie de la fontaine extérieure. Tout autour, des arbres et la place multimédia qui diffusera également des films qui sera le pivot de toute la structure, dans le but de faire du magasin un point de référence pour les activités culturelles de la ville.