L’actrice Kristen Wiig quitte la série comique produite par Apple

Apple perd son étoile principale en raison de certains problèmes de planification avec ses engagements, l’actrice Kristen Wiig a abandonné les plans de la série de comédie commandée par la firme de Cupertino.

Tel que rapporté par Variety, et également confirmé par Apple, Kristen Wiig ne sera plus l’actrice d’une des séries de comédie sur lesquelles la compagnie travaille. L’actrice s’est retirée en raison de difficultés dans la planification de ses engagements, car la production de la série a coïncidé avec le tournage du film Wonder Woman.

La série Apple est basée sur les histoires « You Think It, I’ll Say It » de Curtis Sittenfeld. Le livre de Curtis Sittenfeld présente 10 histoires qui « résolvent les hypothèses de classe, les relations et les rôles de genre dans une nation qui se sent dériver et est viscéralement divisée ». Le scénario sera édité par Colleen McGuinness, qui a travaillé sur divers titres tels que « 30 Rock », « Mercy » et « About a Boy ».

Avec le départ de Wiig, il est maintenant difficile de savoir comment Apple va se rebondir pour produire cette série de 10 épisodes. L’actrice était en fait au cœur de l’ensemble du projet et maintenant la production va devoir trouver une digne alternative. Il est encore question d’annulation du projet, mais il y aura sûrement des retards dans sa production.