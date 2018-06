Officiel : la dépendance au jeu vidéo est reconnue comme une maladie

Dans une phase historique où de plus en plus d’entreprises se concentrent sur la « santé numérique », pour éviter que des appareils comme les smartphones ne prennent trop de place, la dépendance « au jeu vidéo » est aujourd’hui officiellement considérée comme une maladie.

CNN rapporte que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le « trouble du jeu » sera le terme officiel pour classer cette maladie, qui est en fait comparée à l’abus de drogues. Le « trouble du jeu » est alors classé comme une nouvelle condition négative pour la santé mentale et est inclus dans la CIM (Classification internationale des maladies). L’ICD comprend des maladies, des troubles, des blessures et d’autres problèmes de santé utilisés par les chercheurs et les médecins – et souvent par les assureurs-maladie – pour déterminer si un traitement particulier est couvert.

Le docteur Vladimir Poznyak de l’OMS a déclaré qu’il doit y avoir trois caractéristiques principales pour parler de “trouble de jeu”:

Quand le désir de jouer prime sur d’autres activités, reléguées au second plan

Quand il y a un contrôle altéré de ces comportements. Par exemple, même lorsqu’il y a des conséquences négatives dérivant de cette dépendance, le sujet a tendance à les minimiser et à les faire avancer dans un « comportement persistant et récurrent d’une gravité suffisante ».

La condition conduit à un inconfort important qui affecte sa propre personne, mais aussi la famille, le travail, les relations éducatives et sociales.

Le médecin tient à signaler que ce trouble est encore très rare (« l’incidence est très faible ») et ne concerne pas les millions de joueurs qui, de façon équilibrée, s’amusent dans des séances de jeu intenses, même pour quelques heures. En général, l’impact négatif doit durer au moins un an avant un diagnostic.

La nouvelle fonction intégrée par Apple dans iOS 12 fait également partie de cette dépendance numérique : avec Screen Timer, l’utilisateur peut en effet être plus conscient du temps qu’il a passé sur le smartphone et comment il a été utilisé.