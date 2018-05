Apple et Microsoft s’allient pour créer une nouvelle norme pour les afficheurs braille

Apple a toujours été attentif aux besoins des utilisateurs handicapés et travaille maintenant avec Microsoft pour développer une nouvelle norme pour les afficheurs braille.

Apple, Microsoft et d’autres entreprises technologiques ont créé l’USB Implementers Forum à but non lucratif afin de développer une norme unique pour la fabrication d’afficheurs braille. L’objectif est donc de simplifier l’utilisation des ordinateurs, des smartphones et des tablettes pour les aveugles.

La nouvelle norme USB Human Interface Device (HID) élimine également le besoin de pilotes spécialisés ou personnalisés. De plus, cela devrait faciliter la création de logiciels multiplateformes par les développeurs.

« La nouvelle norme d’affichage braille réduira considérablement le fossé de communication entre les personnes aveugles, sourdes et aveugles et leurs homologues voyants et entendants », a déclaré Joseph Bruno, président et chef de la direction de Helen Keller Services. « Permettre à ces personnes de communiquer plus facilement avec leurs appareils favoris est une étape importante pour les aider à se connecter au monde qui les entoure. »

Dans le cas de la nouvelle norme Braille, le rôle d’Apple dans le processus de développement n’est pas encore très clair. Peut-être que nous en apprendrons plus à l’avenir…