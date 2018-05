Comment télécharger toutes vos informations personnelles stockées chez Apple

Après Google et Facebook, Apple rejoint maintenant le mouvement et permet à ses clients de télécharger leurs données personnelles depuis un nouveau portail dédié à la vie privée.

Vous pourrez y voir toutes les informations pertinentes de votre compte, telles que le profil d’identification Apple, les téléchargements de l’App Store, les achats iTunes, les supports et documents iCloud, voire l’historique AppleCare. Malheureusement, le nouveau site Web Apple ID Data and Privacy n’est désormais opérationnel que dans l’UE, afin de respecter pleinement le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne qui entrera bientôt en vigueur.

L’Amérique et d’autres régions auront accès dans les mois à venir, mais si vous venez d’Europe, vous pouvez d’ores et déjà accéder à ce portail et télécharger vos données privées voici ce que vous devez faire :

Allez sur le nouveau site Web de données et de confidentialité d’Apple ( https://privacy.apple.com Connectez-vous avec votre identifiant Apple (pour l’instant, les informations de confidentialité et les téléchargements ne fonctionnent que pour les utilisateurs dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse); Cliquez sur le lien « Démarrer » sous l’en-tête « Obtenir une copie de vos données » et cochez « Sélectionner tout » ou cochez les cases d’options individuelles; Sélectionnez une taille de fichier maximale et Apple divisera les éléments en segments de votre choix. Si vous voulez une copie de vos médias stockés sur iCloud, des e-mails, ou du contenu Drive, le processus prendra évidemment plus de temps, mais Apple dit que le rassemblement peut prendre jusqu’à deux semaines de toute façon; Lorsque tout est prêt, vous recevrez un mail d’Apple indiquant que vos données personnelles sont prêtes à être télécharger, et si vous ne le faites pas, Apple effacera tout dans les deux semaines qui suivent.

Le point de départ est qu’Apple préparera le paquet dans des formats compatibles, de sorte que vous pouvez utiliser ce nouveau téléchargement de données personnelles pour passer d’un compte, d’un appareil à un autre, et tout ce qu’Apple conserve sera facilement visible. Vous pouvez également désactiver, et même supprimer votre compte Apple ID depuis le portail, pour le summum du confort de la vie privée.