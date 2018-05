Apple perd une position dans le classement Fortune 500

Apple perd une place dans le Fortune 500 et se classe quatrième parmi les entreprises américaines au revenu brut le plus élevé. Dans le nouveau classement Fortune 500, Apple est dépassé par Exxon Mobile, qui passe de la quatrième à la deuxième place en un an.

Les cinq premières entreprises américaines pour le revenu brut dans les classements de 2018 sont Walmart, Exxon Mobil, Barkshire Hathaway, Apple et UnitedHealth Group. Parmi les entreprises technologiques, on trouve Amazon.com à la huitième place et l’opérateur AT & T à la neuvième. Alphabet / Google se positionne à la vingt-deuxième place, tandis que Microsoft s’arrête à la position numéro 30.

Fortune explique la position statique d’Apple en parlant de « saturation globale du marché des smartphones ». Une fois de plus, les doutes sur Apple sont liés au fait que la plupart des revenus proviennent des ventes d’iPhone, même si dernièrement les choses changent et que la catégorie « Services » prend un rôle de plus en plus important.

Apple passe alors de la troisième à la quatrième place, malgré une hausse de 6% du chiffre d’affaires annuel.