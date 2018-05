Apple recueille très peu de données sur ses utilisateurs

Un nouveau rapport publié par Zack Whittaker sur ZDNet révèle à quel point Apple recueille peu d’informations sur ses utilisateurs par rapport à des entreprises comme Facebook et Google.

À la suite du récent scandale Cambridge Analytica, Whittaker a décidé de demander à Apple la divulgation complète de toutes les informations que la société a recueilli de lui en 2010, quand il est devenu le premier utilisateur Apple. L’entreprise a mis un peu plus d’une semaine pour répondre et lui envoyer toutes les données. Whittaker a été surpris par le peu d’informations recueillies : l’ensemble de données se composait de vingt feuilles Excel, pour un total d’environ 5 Mo.

En examinant les données, Whittaker a pu examiner toutes les informations. Aucun des fichiers ne contenait d’informations sensibles, puisque tous ont été formés par des métadonnées telles que les dates et les coordonnées des personnes qui utilisent iMessage ou FaceTime.

Les fichiers inclus des détails tels que les informations de compte de base Whittaker (nom, adresse, numéro de téléphone et Apple ID), la date à laquelle le compte a été créé, et l’adresse IP du serveur d’Apple où le compte a été ouvert. Les fichiers supplémentaires contenaient des enregistrements sur toutes les fois qu’un périphérique s’est connecté à iCloud, mais il y avait des indications sur les données qui avaient effectivement été transférées au cours de ces connexions. Les informations les plus confidentielles contenues dans les fichiers semblent être celles relatives à tout ce qu’a acheté Whittaker chez Apple, en plus des dossiers détaillés de chaque appareil Apple, y compris les numéros de série, mais aussi des informations telles que les adresses MAC, Bluetooth, Ethernet et Connexions Wi-Fi.

Whittaker note que Facebook, Google et Twitter ont été en mesure de partager ces données beaucoup plus rapidement qu’Apple, mais les fichiers contenaient beaucoup plus d’informations. Cela va des fichiers de quelques centaines de mégaoctets aux fichiers de plus de 1 Go, avec un contenu beaucoup plus sensible que ceux d’Apple.