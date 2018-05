OnePlus 6 officiel : le nouveau fleuron se dote d’une discrète encoche

Au cours d’un évènement organisé hier à Londres, la société chinoise a présenté son nouveau vaisseau amiral, le OnePlus 6 ! Les différences par rapport au précédent 5T sont substantielles et, bien qu’il soit équipé d’un matériel de premier niveau, l’esthétique de l’appareil s’est un peu perdu parmi tous les autres smartphones dotés d’une encoche.

Alors que le dos a droit à une finition en verre, le OnePlus 6 ne dispose pas pour autant du chargement sans fil comme on aurait pu s’y attendre. Au sujet de l’encoche, elle est bien là, plus petite que celle de l’iPhone X, mais l’utilisateur peut uniformiser les pixels en les désactivant de sorte à faire disparaître l’encoche. Il s’agit là d’une première différence de concept par rapport à Apple qui a fait le choix de la montrer, contrairement à d’autres fabricants de smartphones Android qui eux préfèrent l’implémenter mais la faire disparaître si nécessaire ou selon les goûts de chacun.

Comme les autres fabricants, Huawei tout d’abord, OnePlus intensifie ses efforts sur l’appareil photo mais ne le fait pas en bouleversant les capteurs et les résolutions. Il utilise des algorithmes AI qui permettent d’obtenir de meilleurs clichés, accompagnés de la dynamique HDR.

crédit : 01Net

Les vidéos sont passées pour leur part à un nouveau niveau avec la possibilité de tourner des films en 4K à 60 ips et de filmer un Super ralenti dans deux résolutions différentes et avec différents modes de ralentissement :

Résolution Full HD avec 240 fps;

Résolution HD avec 480 fps.

Voici la fiche technique officielle :

Écran de 6,28 pouces en résolution Full HD +, avec la technologie Optic Amoled avec un aspect 19: 9;

SoC Qualcomm Snapdragon 845 octa core avec Adreno 630 GPU;

Trois versions disponibles avec les variantes 6/64, 8/128 et 8/256, on parle respectivement de RAM et de mémoire intégrée qui dans aucun des trois cas n’est extensible;

Caméra arrière verticale double (le premier 20 MPX, le deuxième 16 MPX) avec le premier capteur stabilisé optiquement et électroniquement, avec flash LED juste en dessous;

16 caméras MPX à l’avant centrées dans l’encoche, sans flash;

Connectivité WiFi A/C bi-bande, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, modem 4G + LTE et chargement rapide via USB Type C;

Capteur d’empreintes digitales ovoïde à l’arrière et face bidimensionnelle déverrouillée à l’avant;

Dual Sim Dual Standby pris en charge;

Haut-parleur mono égalisé en mode logiciel;

Dimensions de 155,7 x 75,4 x 7,75 mm pour un poids de 177 grammes;

Batterie intégrée de 3300 mAh avec charge de tableau de bord rapide;

Prise audio 3,5 mm dans la partie inférieure;

Système d’exploitation Android 8.1 avec personnalisation OS Oxygen.

Une autre nouveauté notable est l’imperméabilité que OnePlus prétend avoir implémentée sous forme minimale (mais sans certification valable) pour permettre de résister aux chutes accidentelles dans l’eau.

En termes de prix, le OnePlus 6 sera disponible en Europe à partir du 22 mai, aux tarifs suivants :

OnePlus 6 Mirror Black à partir de 6Go RAM et 64 Go pour le prix de 519 €

OnePlus 6 Mirror Black et Midnight Black à partir de 8 de RAM et 128 Go pour le prix de 569 €

OnePlus 6 Midnight Black à partir de 8 de RAM et 256 Go pour le prix de 619 €

L’édition limitée Silk White sera disponible le 5 juin, avec des détails dorés tels que le logo, l’anneau du capteur d’empreintes digitales et celui du double objectif. Le prix sera proposé au prix de 569 euros dans la seule variante de 8 de RAM et 128 Go de stockage.