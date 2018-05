Les autocollants officiels de God of War arrivent sur iPhone

Après l’arrivée du mode photo dans le splendide jeu God of War sur PS4, PlayStation sort sur l’App Store l’application officielle God of War Stickers contenant les stickers de ce titre.

Avec le mode photo, les joueurs de God of War peuvent capturer les meilleurs moments de leur aventure avec de vraies photos. Sur les appareils mobiles, vous pouvez maintenant télécharger l’application officielle dédiée aux autocollants de God of War. Ces stickers sont disponibles pour l’app Message sur iPhone et iPad.

› Télécharger God of War Stickers gratuitement sur l’App Store