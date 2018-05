YouTube veut devenir moins intrusif et vous aider être moins accro

Aujourd’hui, YouTube est le service vidéo le plus populaire, et pour cause, l’application est installée sur des millions d’appareils, et tout autant d’utilisateurs passent des heures sur la plateforme quotidiennement.

Dans le cadre du nouveau programme Digital Wellbeing de Google, les utilisateurs auront désormais le choix de rendre YouTube moins intrusif et de leur rappeler qu’ils utilisent peut-être un peu trop l’application.

Le premier changement majeur vient dans la façon dont les notifications sont livrées. Si vous êtes abonné à une chaîne et que l’icône de la cloche est cochée, ou si vous avez récemment regardé une chaîne en particulier, vous avez peut-être remarqué que YouTube enverra une notification à propos d’une nouvelle vidéo sur cette chaîne.

Pour lutter contre cela, vous aurez maintenant le choix de faire taire les notifications à certains moments de la journée. Si cela ne suffit pas, vous aurez également la possibilité d’obtenir toutes vos notifications dans un seul résumé quotidien, que vous recevrez à une heure prédéfinie. Ainsi, vous ne serez plus dérangé par les notifications des nouvelles vidéos.

Il y a aussi le nouveau rappel « Take a Break ». Ce sytème permet de vous prévenir que vous passez trop temps sur YouTube, et qu’il est peut-être temps de décrocher une peu. Vous serez en mesure de définir un rappel de pause une fois toutes les 15, 30, 60, 90 ou 180 minutes. La notification mettra en pause votre vidéo et vous informera que vous passez trop de temps à regarder des vidéos sur votre téléphone. Vous aurez toujours le choix de rejeter la notification et continuer à regarder la vidéo.

Les nouvelles fonctionnalités sont maintenant déployées sur Android et iOS via la nouvelle mise à jour YouTube. Il ne semble pas que ces changements affecteront la version du navigateur de bureau de YouTube, au moins pour l’instant.