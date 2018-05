Apple Podcast : 500 000 diffusions et plus de 50 milliards de téléchargements

Avec les nombreuses améliorations à l’application et du service Podcast l’année dernière, Apple a franchi deux étapes importantes : 500 000 de podcasts disponibles et plus de 50 milliards de téléchargements.

Alors que des applications comme OverCast offre des fonctions avancées qui ne sont pas disponibles nativement dans l’application, nous devons admettre que la plate-forme Podcast d’Apple a été grandement améliorée au cours des derniers mois. Des améliorations qui, selon les rapports de Fast Company, portent leurs fruits.

D’après le rapport, il semble que Podcast ait atteint 50 milliards de téléchargements et streaming des épisodes commençant depuis mars 2018. Le chiffre est encore plus impressionnant si l’on considère qu’en 2017, il avait atteint les 13,7 milliards d’épisodes téléchargé ou écouté/visionné en streaming.

Plus précisément, l’accélération en termes de téléchargement/flux a augmenté au fil du temps :

2014 : 7 milliards de podcasts en téléchargement / flux

2016 : 10,5 milliards de podcasts en téléchargement / flux

2017 : 13,7 milliards de podcasts en téléchargement / flux

La plateforme a donc connu une croissance exponentielle, surtout l’année dernière. Fast Company note également que Podcast abrite aujourd’hui 525.000 podcasts et 18,5 millions d’épisodes audio ou vidéo, dans 100 langues et dans plus de 155 pays. En juin 2017, ces chiffres étaient de 400 000 podcasts et 14 millions d’épisodes.

Rappelons qu’avec iOS 11, l’application Podcast inclut la prise en charge des saisons, du système Google Analytics et de diverses modifications de l’interface.