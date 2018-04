Les ingénieurs d’Apple visitent les écoles britanniques pour orienter les étudiants

L’une des grandes missions d’Apple depuis ses débuts a toujours été d’être une source d’inspiration pour les générations futures. Afin de soutenir les projets scolaires du gouvernement, Apple a décidé de montrer ses meilleures armes, c’est-à-dire ses meilleurs ingénieurs.

En effet, Apple a envoyé ses ingénieurs les plus représentatifs dans les écoles, en montrant aux nombreux enfants tous les visages cachés derrière la conception d’appareils tant appréciés par leurs utilisateurs afin de les inciter à s’intéresser aux études d’ingénierie.

(Johny Srouji – Senior Vice President Hardware Technologies)

Le but de cette initiative est d’essayer de donner un coup de fouet à ce secteur, qui apparemment au Royaume-Uni semble terriblement rare au point que l’industrie britannique elle-même prétend être en extrême difficulté. Dans le cadre du projet, Apple organise des rencontres entre des étudiants et les membres de son équipe, où ensemble ils se retrouvent autour de sessions interactives pour inculquer aux étudiants la passion pour ce type d’étude.

Johny Srouji, vice-président de la technologie matérielle d’Apple, explique avec éloge cette initiative mais surtout pour la grande confiance qu’Apple accorde à ses ingénieurs et à ses équipes de travail :

« Le Royaume-Uni abrite certains des ingénieurs en silicium les plus qualifiés au monde et nous sommes ravis que notre Silicon Design Center au Royaume-Uni soit situé dans une zone avec des universités de renommée mondiale et une forte concentration de talents incroyables pour nous aider à aller de plus en plus loin. »

Le manager a placé toute sa confiance dans ses étudiants de première année, en disant qu’Apple est de plus en plus un volcan de jeunes talents qui grâce leurs travaux améliorent leurs technologies et leur rend la vie plus facile.