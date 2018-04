Apple va ouvrir une nouvelle boutique à Macao

Apple s’apprête à inaugurer son deuxième Apple Store dans la région chinoise de Macao. Il devrait être achevé d’ici la fin du mois de juin, et ouvrir ses portes dans la foulée.

Il s’agit d’une nouvelle boutique tirant partie des dernières recherches de Jony Ive en terme de design. Pour rappel, le premier Apple Store à Macao est situé au Galaxy Macau Resort, a été inauguré en juin 2016.

Les photos du nouveau magasin montrent une structure beaucoup plus grande que le premier Apple Store, réalisé dans l’un des quartiers les plus riches de la région. Il est probable que la structure soit entièrement en verre, à la manière de l’Apple Store Fifth Avenue à New York.