Apple et IBM offrent de nouvelles fonctionnalités d’apprentissage automatique pour les clients

Apple et IBM ont annoncé d’autres innovations qui permettront aux entreprises de mettre en œuvre des fonctionnalités avancées d’apprentissage automatique via l’application Apple Core ML et la technologie Watson d’IBM.

L’expansion du projet d’Apple et IBM permettra en effet aux clients de développer des outils d’apprentissage automatique basés sur la technologie Watson, puis de déployer ces ressources sous la forme d’applications sur des appareils iOS.

Baptisé « Watson Services for Core ML », le programme permet aux employés d’utiliser les applications MobileFirst pour analyser les images, classer le contenu visuel et les modèles de formulaire à l’aide des services Watson. La reconnaissance visuelle de Watson propose des modèles d’apprentissage automatique préétablis qui prennent en charge l’analyse d’images pour reconnaître des scènes, des objets, des visages, des couleurs, des aliments et d’autres contenus. Il est important de noter que les classificateurs d’images peuvent être personnalisés selon les besoins du client.

Par exemple, un modèle d’apprentissage automatique intégré dans une application iOS dédiée à un métier peut être personnalisé pour distinguer un périphérique défaillant simplement en utilisant une photo ou un flux en direct. Après avoir déterminé la marque et le modèle, un technicien peut demander à l’application d’interroger la base de données pour rechercher les pièces à réparer, diagnostiquer toutes les procédures, identifier les pièces à l’écran ou même évaluer les problèmes potentiels.

L’intégration de la technologie Watson dans iOS est un travail assez simple. Les clients doivent d’abord créer un modèle d’apprentissage automatique avec Watson, qui accède alors à un référentiel de données externe. Le modèle est converti en Core ML, implémenté dans une application personnalisée, puis déployé via la plate-forme IBM MobileFirst.

Introduit lors de la Worldwide Developers Conference de l’année dernière, Core ML est un outil conçu par Apple qui facilite l’intégration de modèles de réseaux neuronaux construits avec des outils tiers dans une application iOS. Le framework fait partie de la stratégie d’Apple pour l’apprentissage automatique, qui a commencé avec iOS 11 et la puce A11 Bionic.

IBM a également dévoilé la nouvelle console IBM Cloud Developer pour Apple, un service basé sur le cloud qui simplifie le processus de création de modèles Watson dans une application. Ce service permet le partage de données entre une application et sa base de données backbone, ce qui signifie que le modèle d’apprentissage automatique sous-jacent peut s’améliorer de manière autonome au fil du temps en fonction de l’utilisation de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent également accéder aux services cloud IBM qui couvrent l’authentification, les données, l’analyse et bien plus encore.