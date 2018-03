Apple a embauché Gail Hunter des Golden State Warriors

Apple vient de recruter Gail Hunter, l’ancienne responsable des événements Golden State Warriors, en tant que prochaine directrice de tous les événements organisés par la société.

Les Golden State Warriors, l’une des plus importantes équipes de la NBA, ont confirmé que Gail Hunter quittera bientôt le poste de « présidente des affaires publiques et de la gestion des événements » pour aller chez Apple. Hunter occupera le poste de directrice et responsable des événements organisés par Apple.

Hunter a commencé à travailler pour les Warriors en 2012, durant presque 13 ans comme marketing SVP de la NBA. Auparavant, elle avait travaillé pendant deux ans aux Seattle Mariners et sept ans à la MLB dans des rôles similaires liés au marketing et à la gestion d’événements.

Hunter a été embauché par les Warriors pour diriger les importants projets et événements organisés dans la Chase Center Arena, une structure de plusieurs milliards de dollars.

Gail Hunter commencera à travailler chez Apple à compter du 19 mars et son premier travail majeur sera de mieux organiser la prochaine WWDC 2018 qui se déroulera du 4 au 8 juin.